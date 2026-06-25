Так дорого доллар в Беларуси не стоил три недели
- 25.06.2026, 14:35
Американская валюта продемонстрировала резкий рост.
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в четверг, 25 июня, зафиксированы заметные колебания курсов. Американская валюта продемонстрировала резкий рост, достигнув максимального значения за последние три недели. В то же время российский рубль ослаб до самых низких показателей за последние полтора месяца.
Официальные итоги торгов на БВФБ за 25 июня:
1 доллар США — 2,8228 белорусского рубля (+0,26%)
1 евро — 3,2132 белорусского рубля (+0,42%)
100 российских рублей — 3,7700 белорусского рубля (-0,11%)
10 китайских юаней — 4,1492 белорусского рубля (+0,17%)
Сформированные по результатам сессии курсы Нацбанк Беларуси установил в качестве официальных на пятницу, 26 июня.