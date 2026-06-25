закрыть
25 июня 2026, четверг, 14:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Так дорого доллар в Беларуси не стоил три недели

  • 25.06.2026, 14:35
Так дорого доллар в Беларуси не стоил три недели

Американская валюта продемонстрировала резкий рост.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в четверг, 25 июня, зафиксированы заметные колебания курсов. Американская валюта продемонстрировала резкий рост, достигнув максимального значения за последние три недели. В то же время российский рубль ослаб до самых низких показателей за последние полтора месяца.

Официальные итоги торгов на БВФБ за 25 июня:

1 доллар США — 2,8228 белорусского рубля (+0,26%)

1 евро — 3,2132 белорусского рубля (+0,42%)

100 российских рублей — 3,7700 белорусского рубля (-0,11%)

10 китайских юаней — 4,1492 белорусского рубля (+0,17%)

Сформированные по результатам сессии курсы Нацбанк Беларуси установил в качестве официальных на пятницу, 26 июня.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко