Так дорого доллар в Беларуси не стоил три недели 25.06.2026, 14:35

Американская валюта продемонстрировала резкий рост.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в четверг, 25 июня, зафиксированы заметные колебания курсов. Американская валюта продемонстрировала резкий рост, достигнув максимального значения за последние три недели. В то же время российский рубль ослаб до самых низких показателей за последние полтора месяца.

Официальные итоги торгов на БВФБ за 25 июня:

1 доллар США — 2,8228 белорусского рубля (+0,26%)

1 евро — 3,2132 белорусского рубля (+0,42%)

100 российских рублей — 3,7700 белорусского рубля (-0,11%)

10 китайских юаней — 4,1492 белорусского рубля (+0,17%)

Сформированные по результатам сессии курсы Нацбанк Беларуси установил в качестве официальных на пятницу, 26 июня.

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