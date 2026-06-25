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Жители «Минск-Мира»: Горячей воды нет две недели

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  • 25.06.2026, 15:00
Жители «Минск-Мира»: Горячей воды нет две недели

Несмотря на обещания «Минскводоканала».

Жители «Минск-Мира» жалуются на отсутствие горячей воды на протяжении двух недель при том, что, согласно объявлениям, сегодня она должна была быть во всех домах микрорайона.

«Как будто уже всем дали воду в Минск мире кроме меня», — пишет пользовательница Threads под ником yanina_rybakova_.

Подписчики ответили минчанке, что с такими проблемами столкнулась не только она. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии жителей микрорайона:

— Написали что включение горячей воды сегодня отменяется. Включат с 24 по 26. По сути полных 2 недели нет горячей воды. В прошлом году отключали на 4 дня.

— Часть кварталов будет до пятницы без воды. Еще работы на сетях

— И на Белградской нет.

— На Никола Теслы, 8 нет воды.

— И на Алферова тоже нет.

— На Тесла нет.

— На Брилевской тоже нет.

— И нам не дали.

— Технологии, полеты в космос… Водоканал: тише, не шурши, посиди две недели без горячей воды.

— На полтора года забыла про этот ад, жила не в Беларуси. И вот прямо под мое возвращение напомнили, что такое — ты дома!

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