Карбалевич: Если давить сильно, Лукашенко понимает угрозу 1 25.06.2026, 15:30

Валерий Карбалевич

Готов и прощения попросить, и ретрансляторы нейтрализовать.

Ретрансляторы по требованию Владимира Зеленского работать перестали. Однако раньше, как известно, украинская сторона без предупреждений выводила их из строя.

Для чего теперь Киев решил вынести этот вопрос в публичное поле и получился ли ожидаемый результат.

Политический аналитик «Радыё Свабода» Валерий Карбалевич считает, что история с ультиматумом продемонстрировала весьма важный момент, касающийся позиции Лукашенко. Своим мнением он поделился с «Филином».

— Вообще претензии, которые украинская сторона высказала в адрес Беларуси, не новые, — уточняет Валерий Карбалевич. — Про ретрансляторы Зеленский говорил и в феврале.

О том, что Беларусь поставляет России продукцию ВПК, было известно с самого начала войны. И топливо она поставляла в РФ все время, а в последний месяц объемы поставок увеличились в связи с топливным кризисом в самой России. То есть ничего кардинально нового в белорусско-украинских отношениях не произошло.

Но изменилась риторика украинского руководства. Украина, можно сказать, перешла в политическое, дипломатическое, психологическое наступление на Беларусь, потому что почувствовала и свою силу, и уязвимость нашей страны после того, как украинские дроны стали активно действовать на территории России, уничтожая важные стратегические объекты.

Украина увидела, что Беларусь вообще беззащитна. И сам Лукашенко об этом сказал в интервью телеканалу «Аль-Арабия»: «Беларусь у украинских военных как на ладони».

И самое главное, что Россия не сможет прийти на помощь, потому что она не может себя защитить. В то же время Беларусь географически ближе к Украине, да и система ПВО у нее, наверное, не такая плотная.

Поэтому Украина, пытаясь ослабить главного союзника России в войне, начала вести себя гораздо более активно, с позиции силы.

Этим объясняется и ужесточение риторики, и угрозы, включая угрозы лично Лукашенко, и поворот в сторону сотрудничества с белорусcкой оппозицией. Сюда вписывается и ультиматум с ретрансляторами.

В свою очередь, белорусские власти решили не усугублять ситуацию, и действительно приостановили деятельность этой аппаратуры. Непонятно, то ли они совсем их демонтировали, то ли просто нейтрализовали на какое-то время. Но в любом случае на ультиматум среагировали.

Я бы еще здесь обратил внимание на риторику белорусских генералов — и министра обороны Хренина, и секретаря Совета безопасность Вольфовича.

Оба заявляют, что Беларусь не заинтересована в войне, что она хочет мира, в общем, такой миролюбивый тон. Мне кажется это важным, потому что как будто бы сложилось устойчивое мнение, что когда на Лукашенко давят, он никогда не поддается, всегда идет на конфликт, на обострение ситуации, он боится показаться слабым.

Но выяснилось, что вопрос в том, как давить. Если давить сильно, если он понимает угрозу, то он готов и прощения попросить у Зеленского, и ретрансляторы нейтрализовать. Потому что понимает, чем это грозит.

Для западных политиков важный урок этой истории в том, что если на Лукашенко серьезно давить, то он уступает. У него есть инстинкт самосохранения, он не идет на риск обострения в момент, когда ему это грозит серьезными неприятностями.

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