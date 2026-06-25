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В какую страну Лукашенко решил убежать от ультиматума Зеленского?

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  • 25.06.2026, 12:00
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В какую страну Лукашенко решил убежать от ультиматума Зеленского?

Подсказка нашлась в его интервью.

На фоне обострения отношений с Украиной и ультиматума со стороны Владимира Зеленского Александр Лукашенко внезапно объявил о «длительной командировке за рубеж».

Лукашенко не раскрыл направление своей поездки. Упомянул только, что командировка будет длительной. Однако диктатор, как пишет «Зеркало», уже упоминал, куда собирается, в интервью телеканалу «Аль-Арабия», опубликованном на сайте его пресс-службы 15 июня. Тогда направлением своей ближайшей поездки он назвал Индонезию.

— С Вьетнамом у нас хорошие отношения, с Мьянмой. С Индонезией (вот предстоящий визит мой будет) неплохие отношения выстроились, мы туда и продаем, и технологии наши они просят, — сказал он.

Политик не называл точных дат, когда он собирается уехать. Однако командировку он упомянул, говоря о Форуме регионов Беларуси и России, который запланирован на 25 и 26 июня 2026 года. «Поэтому надо будет вам этим заниматься прежде всего», — сказал Лукашенко премьер-министру Александру Турчину.

Напомним, Владимир Зеленский в пятницу, 19 июня, потребовал от режима Лукашенко в течение недели убрать ретрансляторы дронов, которые находятся в приграничных районах Беларуси и которые Россия использует для координации атак по украинской территории.

«Он может это снять? Я думаю, ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. Если он это не сделает, это сделаем мы», — заявил Зеленский.

Вчера, 24 июня, Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили работу.

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