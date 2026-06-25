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В Забайкалье прекратили вывозить мусор из-за нехватки топлива

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  • 25.06.2026, 15:19
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В Забайкалье прекратили вывозить мусор из-за нехватки топлива

Работа мусоровозов приостановлена до «стабилизации ситуации».

Забайкальский региональный оператор по работе с твердыми коммунальными отходами «Олерон+» объявил о временном прекращении вывоза мусора «в связи с отсутствием топлива». Решение касается Чернышевского, Сретенского, Краснокаменского и Газимуро-Заводского районов, суммарно в них проживают более 100 тысяч человек. Работа мусоровозов приостановлена до «стабилизации ситуации», «просьба отнестись с пониманием», добавили в компании.

Утром 25 июня жители Читы, Шелопугино, Краснокаменска и Забайкальска сообщили об исчезновении бензина почти на всех АЗС. На частных заправках появились ценники в 140 рублей за литр. На фоне дефицита в городах начали урезать маршруты и сокращать график движения общественного транспорта.

Позднее правительство Забайкальского края ввело лимиты на продажу топлива для населения — не более 15 литров на один бак. Также власти анонсировали меры по переходу транспорта на газомоторное топливо. Кроме того, топливным компания было поручено поручено обеспечить резерв для экстренных служб в размере месячной нормы потребления. «Режим повышенной готовности» в регионе начал действовать 25 июня с 12:00 по мск.

До этого многие местные АЗС ввели ограничения на покупку бензина как минимум в трех округах: Забайкальском, Краснокаменском и Нерчинском. Правительство края связывало нехватку топлива с большим потоком транзитных автомобилей — более 7,5 тысячи в неделю — и ажиотажным спросом, вызванным комментариями в соцсетях.

Исполняющий обязанности зампреда краевого правительства Павел Волков призывал жителей не покупать бензин впрок. Топливо в Забайкальский край доставляют издалека — ближайшие нефтеперерабатывающие заводы находятся на расстоянии 1-3 тысячи километров. В среднем оно идет порядка 35 дней, а по отдельным направлениям — еще дольше.

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