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«Ты отсюда сейчас не уедешь»: в Пензе российские рабочие набросились на военкома

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  • 25.06.2026, 16:38
  • 4,986
«Ты отсюда сейчас не уедешь»: в Пензе российские рабочие набросились на военкома

Ему пришлось ретироваться.

В РФ набирает обороты скрытая мобилизация. Показательный случай случился в Пензе, где сотрудники местного сахарного завода отбили своего коллегу у военкома.

Кадры были распространены в местных пабликах, передает «Диалог».

Инцидент случился рядом с проходной Бековского сахарного завода. Мужчина в черной гражданской одежде, не предъявив никаких документов, попытался задержать одного из рабочих, однако другие сотрудники предприятия не дали ему увести коллегу.

Женщины и мужчины начали материть военкома и прогонять его.

«Ты отсюда сейчас не уедешь! Люди с работы выходят - их забирают… Сами сначала там отвоюйте, потом людей забирайте!» - кричали рабочие.

За всем этим сбоку наблюдал сотрудник МВД, но не вмешивался в происходящее. Когда военком понял, что схватить мужчину ему не удается, он ушел.

МВД РФ по Пензенской области выступило со срочным заявлением. Оно начало утверждать, что мужчина в черном якобы никак не связан военкоматом, а является сотрудником полиции.

«Участники данной видеозаписи ошибочно приняли законные действия сотрудников полиции за задержание гражданина для доставления в зону проведения «СВО»… Сотрудники полиции проводили определенные мероприятия, направленные на розыск подозреваемого в совершении преступления», - заявили российские силовики. Они пригрозили уголовным преследованием гражданам, которые распространяют данное видео.

О массовой мобилизации мужчин в Пензе и области информация начала появляться 19 июня. Местные жители создавали каналы, в которых предупреждали друг друга об облавах.

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