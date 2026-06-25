«Ты отсюда сейчас не уедешь»: в Пензе российские рабочие набросились на военкома 2 25.06.2026, 16:38

4,986

Ему пришлось ретироваться.

В РФ набирает обороты скрытая мобилизация. Показательный случай случился в Пензе, где сотрудники местного сахарного завода отбили своего коллегу у военкома.

Кадры были распространены в местных пабликах, передает «Диалог».

Инцидент случился рядом с проходной Бековского сахарного завода. Мужчина в черной гражданской одежде, не предъявив никаких документов, попытался задержать одного из рабочих, однако другие сотрудники предприятия не дали ему увести коллегу.

Женщины и мужчины начали материть военкома и прогонять его.

«Ты отсюда сейчас не уедешь! Люди с работы выходят - их забирают… Сами сначала там отвоюйте, потом людей забирайте!» - кричали рабочие.

За всем этим сбоку наблюдал сотрудник МВД, но не вмешивался в происходящее. Когда военком понял, что схватить мужчину ему не удается, он ушел.

МВД РФ по Пензенской области выступило со срочным заявлением. Оно начало утверждать, что мужчина в черном якобы никак не связан военкоматом, а является сотрудником полиции.

«Участники данной видеозаписи ошибочно приняли законные действия сотрудников полиции за задержание гражданина для доставления в зону проведения «СВО»… Сотрудники полиции проводили определенные мероприятия, направленные на розыск подозреваемого в совершении преступления», - заявили российские силовики. Они пригрозили уголовным преследованием гражданам, которые распространяют данное видео.

О массовой мобилизации мужчин в Пензе и области информация начала появляться 19 июня. Местные жители создавали каналы, в которых предупреждали друг друга об облавах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com