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В Беловежской пуще чахнут вековые дубравы

  • 25.06.2026, 17:34
В Беловежской пуще чахнут вековые дубравы

Ученые объяснили, что происходит.

Состояние перестойных (очень старых) лесов оценили сотрудники лаборатории оптимизации и мониторинга экосистем Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси. Исследователи провели мониторинг на семи постоянных пунктах наблюдения в хвойных и дубовых формациях пущи, где исторически доминируют именно эти породы деревьев, (сообщает Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси) телеграм-канал учреждения.

Оценка текущего состояния экосистем производилась на основе биоиндикационных показателей. Это такой метод исследования, при котором здоровье окружающей среды определяют не через сложные химические анализы почвы или воздуха, а по внешнему виду, темпу роста и общему самочувствию самих живых организмов — в данном случае деревьев.

Результаты исследования показали, что дубовые насаждения находятся в ослабленном состоянии. При этом специалисты отмечают интересную деталь: состояние дуба черешчатого (или обыкновенного) оценивается значительно хуже, чем состояние более редкого дуба скального и других сопутствующих пород леса, таких как граб, клён, липа, осина и ель.

Учёные называют сразу несколько причин такого положения. В первую очередь на деревья влияет естественное старение и последствия засушливых периодов последних лет, которые сильно бьют по влаголюбивым экосистемам.

Негативное влияние оказывает и отсутствие санитарных мероприятий в заповедных зонах.

Среди главных угроз для пущанских дубрав исследователи выделяют развитие фитопатогенов — опасных для деревьев болезнетворных грибков и бактерий. Кроме того, лес страдает от насекомых-вредителей и объедания дикими животными, что в научной терминологии называется зоогенным фактором.

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