В Беловежской пуще чахнут вековые дубравы 25.06.2026, 17:34

Ученые объяснили, что происходит.

Состояние перестойных (очень старых) лесов оценили сотрудники лаборатории оптимизации и мониторинга экосистем Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси. Исследователи провели мониторинг на семи постоянных пунктах наблюдения в хвойных и дубовых формациях пущи, где исторически доминируют именно эти породы деревьев, (сообщает Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси) телеграм-канал учреждения.

Оценка текущего состояния экосистем производилась на основе биоиндикационных показателей. Это такой метод исследования, при котором здоровье окружающей среды определяют не через сложные химические анализы почвы или воздуха, а по внешнему виду, темпу роста и общему самочувствию самих живых организмов — в данном случае деревьев.

Результаты исследования показали, что дубовые насаждения находятся в ослабленном состоянии. При этом специалисты отмечают интересную деталь: состояние дуба черешчатого (или обыкновенного) оценивается значительно хуже, чем состояние более редкого дуба скального и других сопутствующих пород леса, таких как граб, клён, липа, осина и ель.

Учёные называют сразу несколько причин такого положения. В первую очередь на деревья влияет естественное старение и последствия засушливых периодов последних лет, которые сильно бьют по влаголюбивым экосистемам.

Негативное влияние оказывает и отсутствие санитарных мероприятий в заповедных зонах.

Среди главных угроз для пущанских дубрав исследователи выделяют развитие фитопатогенов — опасных для деревьев болезнетворных грибков и бактерий. Кроме того, лес страдает от насекомых-вредителей и объедания дикими животными, что в научной терминологии называется зоогенным фактором.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com