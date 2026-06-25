Лукашенко пренебрежительно высказался об украинских войсках на границе с Беларусью 22 25.06.2026, 18:05

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Диктатор назвал их «механизаторами и доярками».

На встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым Александр Лукашенко пренебрежительно высказался об украинских войсках, которые сконцентрированы на границе с Беларусью.

«И не надо нас подталкивать к тому, что Борис Вячеславович [Грызлов] организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Мы с президентом России тысячу раз обсуждали эту тему.

Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать», — заявил Лукашенко.

«Я не говорю про Украину. Ну какая Украина? Не про Украину речь! Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня. Хотят мира — давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации. Не надо тут пылить», — добавил диктатор.

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