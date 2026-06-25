Авторы хита-миллионника «August» готовят дебютный белорусскоязычный альбом 25.06.2026, 17:59

Фото: инстаграм @intelligency_band

Группа Intelligency дорабатывает новый альбом.

Он будет не только первым полноценным за четыре года, но и первым белорусскоязычным в их дискографии, пишет «Наша Ніва».

«Мы пишем музыку уже 12 лет, пробовали играть её во многих городах мира, но никогда не задумывались о том, чтобы наше творчество прежде всего было нужно здесь [в Беларуси]. Поэтому мы решили записать большой альбом на белорусском языке, — поделились музыканты. — 12 лет писать музыку ради того, чтобы наконец-то прийти к самому себе. У нас есть хит «August», у нас есть другие песни-миллионники, но чего это всё стоит в наши времена? Наш следующий альбом — особенный, на белорусском языке, для наших людей и просто для всех хороших людей. Пусть будет праздник музыки».

На данный момент известны только названия треков будущей пластинки — «Мінск», «Камяні», «Таямніца», «Мара», «Каханне». А также — некоторые отрывки из треков. Вот, например, несколько таких кусочков.

Авторы обещают в текстах много пасхалок и чисто белорусских выражений вроде «кінь дурное».

Кроме того, музыканты уже презентовали клип на песню «Таямніца», в котором они вместе с актерами месят ногами грязь, танцуя на белорусском поле, а после едят холодник, огурцы, драники и печёную картошку с молоком. При этом снято всё в очень рейвовом вайбе.

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