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Украина получит первый транш из 90-миллиардного кредита от ЕС

  • 25.06.2026, 18:01
Украина получит первый транш из 90-миллиардного кредита от ЕС

На производство дронов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время открытия конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске в четверг сообщила о выделении Украине первого транша макрофинансовой помощи на сумму 3,2 млрд евро из кредита на 90 млрд евро и анонсировала выделение средств на производство дронов, пишет «Европейская правда».

«Сегодня мы перечисляем первый транш этого кредита (на 90 млрд евро. — Ред.), это 3,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Я рада объявить об этом выделении средств сегодня», - сказала она.

По словам главы ЕК, с начала полномасштабного вторжения ЕС и государства-члены предоставили Украине около 200 млрд евро помощи

Также она сообщила, что в ближайшие дни ЕС начнет перечислять Украине средства из пакета на 6 млрд евро, предназначенные для производства дронов. «Это действительно солидарность в действии», – констатировала фон дер Ляйен.

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