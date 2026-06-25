закрыть
25 июня 2026, четверг, 19:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленскому доложили о развитии военной инфраструктуры в Беларуси

4
  • 25.06.2026, 18:40
  • 2,870
Зеленскому доложили о развитии военной инфраструктуры в Беларуси
Владимир Зеленский и Олег Луговский
Фото: Офис президента Украины

Режим Лукашенко готовится к «потенциальному расширению агрессии против Украины».

О реализации «под очевидным российским влиянием в Беларуси мер по подготовке к потенциальному расширению агрессии против Украины», доложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому глава Службы внешней разведки Украины Олег Луговский.

По информации украинской разведки, вдоль на белорусской стороне вдоль границы с Украиной «завершается строительство инфраструктуры дорог и баз хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, не имеющих никакого иного смысла, кроме военного».

«Это пограничные направления Кобринь — Ковель, Иваново — Маневичи, Лунинец — Сарны, Речица — Коростень и Гомель — Чернигов. Знаем, что в российских документах это описывается именно в контексте задач так называемой СВО», — сообщил в своем телеграм-канале Владимир Зеленский.

Карта строительства и модернизации дорожной инфраструктуры в Беларуси. 2026 год
Иллюстрация: телеграм-канал Владимира Зеленского
Модернизация объектов на территории Беларуси. 2026 год
Иллюстрация: телеграм-канал Владимира Зеленского
Фото: Наша Ніва

Он добавил, что Беларусь получила от Украины «необходимые сигналы относительно такой деятельности, а также всех других форматов их коллаборации с Россией в интересах затягивания и масштабирования войны».

«Беларусь знает, какие шаги нужны с ее стороны для мира. Развитие пограничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть сделаны именно белорусской стороной», — подчеркнул Зеленский.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко