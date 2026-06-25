Зеленскому доложили о развитии военной инфраструктуры в Беларуси

Зеленскому доложили о развитии военной инфраструктуры в Беларуси4
- 25.06.2026, 18:40
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Режим Лукашенко готовится к «потенциальному расширению агрессии против Украины».
О реализации «под очевидным российским влиянием в Беларуси мер по подготовке к потенциальному расширению агрессии против Украины», доложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому глава Службы внешней разведки Украины Олег Луговский.
По информации украинской разведки, вдоль на белорусской стороне вдоль границы с Украиной «завершается строительство инфраструктуры дорог и баз хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, не имеющих никакого иного смысла, кроме военного».
«Это пограничные направления Кобринь — Ковель, Иваново — Маневичи, Лунинец — Сарны, Речица — Коростень и Гомель — Чернигов. Знаем, что в российских документах это описывается именно в контексте задач так называемой СВО», — сообщил в своем телеграм-канале Владимир Зеленский.
Он добавил, что Беларусь получила от Украины «необходимые сигналы относительно такой деятельности, а также всех других форматов их коллаборации с Россией в интересах затягивания и масштабирования войны».
«Беларусь знает, какие шаги нужны с ее стороны для мира. Развитие пограничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть сделаны именно белорусской стороной», — подчеркнул Зеленский.