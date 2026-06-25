Зеленскому доложили о развитии военной инфраструктуры в Беларуси 4 25.06.2026, 18:40

2,870

Владимир Зеленский и Олег Луговский

Фото: Офис президента Украины

Режим Лукашенко готовится к «потенциальному расширению агрессии против Украины».

О реализации «под очевидным российским влиянием в Беларуси мер по подготовке к потенциальному расширению агрессии против Украины», доложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому глава Службы внешней разведки Украины Олег Луговский.

По информации украинской разведки, вдоль на белорусской стороне вдоль границы с Украиной «завершается строительство инфраструктуры дорог и баз хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, не имеющих никакого иного смысла, кроме военного».

«Это пограничные направления Кобринь — Ковель, Иваново — Маневичи, Лунинец — Сарны, Речица — Коростень и Гомель — Чернигов. Знаем, что в российских документах это описывается именно в контексте задач так называемой СВО», — сообщил в своем телеграм-канале Владимир Зеленский.

Карта строительства и модернизации дорожной инфраструктуры в Беларуси. 2026 год

Иллюстрация: телеграм-канал Владимира Зеленского

Модернизация объектов на территории Беларуси. 2026 год

Иллюстрация: телеграм-канал Владимира Зеленского

Фото: Наша Ніва

Он добавил, что Беларусь получила от Украины «необходимые сигналы относительно такой деятельности, а также всех других форматов их коллаборации с Россией в интересах затягивания и масштабирования войны».

«Беларусь знает, какие шаги нужны с ее стороны для мира. Развитие пограничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть сделаны именно белорусской стороной», — подчеркнул Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com