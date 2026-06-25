Действительно ли мы живем в симуляции? 1 25.06.2026, 19:22

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Иллюстрация: Elena Lacey/Getty Images

Психолог объяснил, почему не стоит верить громким теориям.

Идея о том, что наша Вселенная может быть гигантской симуляцией, снова набирает популярность в соцсетях и медиа. Однако психолог и исследователь критического мышления Джон Двайер призывает не поддаваться эффектным заголовкам и относиться к таким заявлениям с холодной головой, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Двайер напоминает, что сама гипотеза о «симуляции» не нова. Широкую известность ей дал философ Ник Бостром, предположивший, что если развитая цивилизация когда-нибудь сможет создавать сознательные виртуальные миры, то число таких симуляций может многократно превысить одну «базовую» реальность. Из этого и вырос популярный вывод, что мы якобы с большой вероятностью живем внутри искусственного мира.

Но, подчеркивает Двайер, возможность чего-либо еще не делает это фактом. По его словам, многие громкие публикации создают ложное впечатление, будто ученые уже почти согласились с этой теорией. На деле все гораздо осторожнее. Физик Брайан Кокс рассматривает гипотезу скорее как философскую идею, чем как научную теорию, поскольку доказательств у нее нет. Нил Деграсс Тайсон допускает такой сценарий лишь как один из вариантов, а Митио Каку и вовсе относится к нему скептически, указывая на колоссальные вычислительные ресурсы, которые потребовались бы для создания подобной симуляции.

Автор отмечает, что разговоры о «матрице» могут вызывать тревогу и экзистенциальный страх, особенно когда алгоритмы соцсетей подсовывают сенсационные материалы снова и снова. Именно поэтому, считает он, важно отделять научную экспертизу от спекуляций и не принимать красивую гипотезу за установленную истину.

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