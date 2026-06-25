Лукашенко назначил нового замначальника Генштаба Вооруженных сил 7 25.06.2026, 19:36

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Сергея Лагодюка сменил Максим Гакотин.

Полковник Максим Гакотин назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси — начальником главного оперативного управления. Соответствующий указ подписал 25 июня Александр Лукашенко.

В октябре 2021 года Максим Гакоткин был удостоен ордена «За службу Родине» III степени. На тот момент он занимал должность начальника 4-го управления главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил.

Гакоткин сменил в кресле замначальника Генштаба Сергея Лагодюка. Его уволили в запас в начале мая по возрасту с правом ношения военной формы и знаков различия.

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