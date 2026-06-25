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Над Кинбурнской косой установлен украинский флаг

  • 25.06.2026, 13:11
Над Кинбурнской косой установлен украинский флаг

Оккупанты бегут.

Силы обороны Украины установили сине-желтый флаг на Кинбурнской косе в Николаевской области, российские оккупанты отступили с занимаемых позиций, говорится в сообщении регионального управления Сил территориальной обороны «Юг» в четверг, 25 июня.

«В результате мощного огневого поражения Силы обороны Юга заставили оккупантов отступить с занимаемых позиций, происходит эвакуация уцелевшего личного состава, оккупанты оставляют свои рубежи обороны», — сказано в заявлении.

Кинбурнская коса — это узкая песчаная коса в Николаевской области Украины, расположенная на крайнем западе Кинбурнского полуострова.

Она разделяет пресноводный Днепро-Бугский лиман и соленый Ягорлыцкий залив Черного моря. Место имеет статус национального природного парка благодаря уникальной экосистеме (песчаные степи, реликтовые леса, озера с розовыми пеликанами). С военной точки зрения коса является стратегически важным объектом, так как позволяет контролировать выход из портов Днепра и Южного Буга в открытое море.

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