WSJ: Ядро закаленных солдат – это самое мощное оружие Украины 25.06.2026, 13:17

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Для россиян началось лето, которое они запомнят

Спустя более четырех лет полномасштабной войны главным ресурсом Украины остаются не только оружие, дроны и западная помощь, но прежде всего солдаты, которые прошли самые тяжелые участки фронта и не ушли с позиций. Именно на них, по данным The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org), сегодня во многом держится украинская армия.

Речь идет о ядре бойцов, пришедших в войска в первые недели российского вторжения. Они пережили изнурительные бои, потерю сослуживцев, контузии, постоянное физическое истощение и месяцы вдали от семьи. Один из таких военных — младший лейтенант Игорь Визиренко. Его подразделение прошло через ожесточенные столкновения под Часовым Яром, а теперь удерживает позиции в районе Лимана.

Потери и усталость в армии огромны. Украина сталкивается с тяжелой ситуацией в мобилизации, а число самовольно оставивших часть исчисляется сотнями тысяч. Но даже в этих условиях фронт держится за счет личной мотивации бойцов — чувства долга, привязанности к своим подразделениям и понимания, что от их стойкости зависит судьба страны.

Поддержку дает и общественное настроение. По данным опросов, 57% украинцев не согласны на выполнение российских требований по Донбассу, что для военных служит важным сигналом: общество не готово капитулировать.

На линии фронта при этом наметились изменения. Темпы российских продвижений снизились, потери армии РФ растут, а Украина все активнее наносит удары по объектам в глубине российской территории и усиливает роль беспилотников. Это не означает скорого перелома, но дает военным ощущение, что сопротивление не напрасно.

Сами солдаты все чаще говорят о будущем — о доме, семье, мирной работе и жизни без окопов. Но почти все формулируют одну и ту же мысль — сначала войну нужно довести до конца.

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