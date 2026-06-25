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Компания Porsche представила новый гоночный 911

  • 25.06.2026, 14:21
Компания Porsche представила новый гоночный 911
Фото: Porsche

Модель дебютирует в соревнованиях в следующем году.

Porsche представила новый гоночный автомобиль 911 GT4 R стоимостью около 375 500 долларов, который дебютирует в соревнованиях в следующем году, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Это первый случай, когда в категории GT4 бренд использует в качестве базы 911 вместо привычного Cayman, который был основой программы с 2016 года. Переход связан с обновлением модельной линейки и уходом от бензиновых версий Cayman и Boxster.

Фото: Porsche

Новинка оснащена 4,0-литровым шестицилиндровым оппозитным двигателем от 911 Cup, развивающим 512 л.с. и 362 Нм крутящего момента. В паре с ним работает шестиступенчатая секвентальная коробка передач с подрулевыми переключателями.

Шасси построено на базе 911 Cup, но с изменениями для GT4: более узкие колеса, иной тип крепления, а также переработанная подвеска с несколькими настройками амортизаторов и пружин. Аэродинамика регулируется антикрылом с 11 положениями.

Внутри установлен 10,3-дюймовый дисплей, система сбора телеметрии и GPS-модуль для гоночной аналитики.

Фото: Porsche

Автомобиль будет участвовать в сериях IMSA Michelin Pilot Challenge и SRO GT4 America. В Porsche отмечают, что унификация с 911 Cup упростит переход пилотов между сериями и усилит развитие гоночной экосистемы бренда.

Фото: Porsche
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