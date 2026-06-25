Экс-заместитель директора разведки Молдовы сдавал в КГБ имена румынских разведчиков 25.06.2026, 15:12

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Александру Балан

Последняя операция Балана прошла в Будапеште в апреле 2025 года.

Экс-заместитель директора молдавской разведки Александру Балан сдавал в КГБ имена румынских разведчиков. Он знал личности как минимум семи сотрудников румынской службы разведки, которые действовали под прикрытием, передает молдавская служба «Радио Свобода».

Последняя операция Балана прошла в Будапеште в апреле 2025 года. Тогда же в Венгрию приехали три сотрудника КГБ — Владимир Ворожбитов, Владимир Ермак и Николай Дукшта. Их имена фигурируют в уголовном деле Балана.

«Первые двое имеют дипломатические паспорта, а третий был аккредитован в должности «советника» в посольстве Беларуси в Праге и в ноябре 2024 года официально объявлен представителем белорусского КГБ», — отмечает «Радио Свобода». Ранее сообщалось, что в сентябре 2025-го Чехия выслала белорусского дипломата — предполагается, что это был Дукшта.

9 апреля сотрудники КГБ прибыли к комплексу, где проживал Балан, но внутрь зашел только Ворожбитов. Он оставался в здании почти 11 часов. В тот день Балан получил на телефон 512 сообщений в Telegram, Signal, WhatsApp и Facebook. Свой мобильный Балан включил только около полуночи и отправил в Signal сообщение контакту Prod — в нем было только эмодзи.

В последующие дни Балан 36 раз подключался в Будапеште к публичному Wi-Fi, хотя имел мобильный интернет.

После встреч с сотрудниками КГБ он обменял в обменнике сначала 1500 евро, а через пару дней — еще 1400 евро и вылетел в Брюссель. Офицеры КГБ отправились из Венгрии в Австрию.

После ареста Балана среди его файлов нашли в том числе документ «Сотрудники SRI 2013» с фотографиями семи сотрудников SRI под прикрытием. Их имена не указаны, но из судебных материалов следует, что Балан знал их личности.

Балана в апреле 2026-го передали в Беларусь в рамках обмена, когда в Польшу передали Анджея Почобута.

Как отмечает newsmaker.md, 23 июня президент Молдовы Майя Санду лишила Балана молдавского гражданства.

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