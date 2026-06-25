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Удар по власти Путина

  • 25.06.2026, 16:08
Удар по власти Путина

Киев задействовал около тысячи дронов.

Массированные украинские удары по Москве и Санкт-Петербургу могут подрывать позиции Путина внутри российской элиты и усиливать давление на Кремль. К такому выводу склоняются в НАТО на фоне крупнейшей волны атак по российской территории с начала полномасштабной войны, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

По данным альянса, Киев задействовал около тысячи дронов, нанеся удары по целям в Москве, включая нефтеперерабатывающий объект, а также по объектам в Санкт-Петербурге и оккупированном Крыму. В результате российским военным, как утверждается, пришлось перебрасывать системы ПВО ближе к столице, ослабляя прикрытие других направлений.

Заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе сэр Джонни Стрингер заявил, что у Путина «не лучшие перспективы», а перенос войны вглубь России разрушает привычную для Кремля картину, в которой последствия боевых действий были отдалены от крупнейших городов и столичных элит. При этом в НАТО подчеркивают, что альянс сохраняет оборонительный характер и действует соразмерно угрозам.

Отдельным ударом для Москвы стала атака по Севастополю: после поражения ключевой подстанции часть города осталась без электричества. Украинская сторона называет нынешнюю кампанию дронов стратегией истощения — ставкой на удары по энергетике, логистике и символически важным объектам, чтобы повысить цену войны для России.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский усилил риторику и пригрозил ударами по территории Беларуси, если Минск не демонтирует оборудование, которое, по версии Киева, помогает России координировать атаки. Срок ультиматума, как сообщается, истекает в ближайшие дни.

Хотя говорить о немедленном политическом кризисе в Москве рано, в западных столицах все чаще считают, что украинские удары по тылу РФ превращаются не только в военную, но и в политическую проблему для Путина.

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