Ирак вслед за ОАЭ может выйти из ОПЕК 1 25.06.2026, 17:12

Картель сыплется.

Война на Ближнем Востоке и связанный с нею нефтяной шок стали одной из причин для выхода из ОПЕК одного из крупнейших нефтепроизводителей картеля – Объединенных Арабских Эмиратов. Теперь такую возможность рассматривает Ирак, сильнее других пострадавший от перекрытия поставок из Персидского залива. Стране придется рассмотреть все варианты, если его ‌квота в рамках ОПЕК не будет существенно увеличена, сказал Reuters высокопоставленный представитель министерства нефти Ирака.

Багдад рассматривал возможность выхода из картеля, если тот не позволит значительно увеличить добычу, рассказали агентству другие люди, знакомые с ситуацией. Нефть является главным источником дохода для страны, занимающей второе место в ОПЕК по объемам добычи и являющейся одной из пяти основавших его государств. Квота для Ирака составляет 4,378 млн баррелей в сутки, и он почти выбирал ее до начала войны, добывая в феврале 4,2 млн. Но в мае этот показатель составил всего 1,48 млн баррелей в сутки.

«Ирак работает над восстановлением экспорта нефти в полном объеме и нацелен в ближайшие годы довести добычу до 7 млн баррелей в сутки», — заявил представитель правительства Хайдер аль-Абуди. Он отказался обсуждать возможность выхода из ОПЕК.

Одной их причин, по которой ОАЭ объявили в конце апреля о своем выходе из ОПЕК, тоже были постоянные споры о размере квоты, которые им приходилось вести с лидером организации – Саудовской Аравией. ОАЭ были одной из немногих стран, обладающих резервными мощностями для увеличения производства. При квоте в 3,4 млн баррелей в сутки они в феврале добывали 3,64 млн, а могли бы – 4,3 млн баррелей.

Новый премьер-министр Ирака Али аз-Зейди, вступивший в должность в мае, заявил в среду: Ирак хочет, чтобы картель увеличил квоту с учетом его добывающих мощностей и численности населения, сообщило государственное информагентство INA.

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