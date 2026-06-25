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Z-патриот Стрелков: Где были наши мозги? Куда смотрела наша разведка?

  • 25.06.2026, 17:41
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Z-патриот Стрелков: Где были наши мозги? Куда смотрела наша разведка?
Игорь Стрелков (Гиркин)

Для России все намного хуже, чем можно было предполагать.

Игорь Стрелков (Гиркин) прокомментировал недавний налет украинских БПЛА на Москву. Он назвал случившееся «опаснейшим симптомом» и спрогнозировал повторение 1917 года. Комментарий оккупанта был опубликовано 24 июня на его канале в Telegram.

«Это не просто «тревожный звоночек», а гораздо хуже - это опаснейший синдром. Поскольку означает, что мы не способны прикрыть стратегически важные объекты в самом защищенном городе страны», - написал Стрелков.

Он задался риторическим вопросом, что будет, когда вместе с дронами на Москву полетят украинские ракеты. А этот момент, уверен он, уже «не за горами».

Диверсант признал, что Украина сумела создать надежную и эффективную систему производства воздушной боевой техники. Российская ПВО не в состоянии ее подавить.

«Где были наши стратегические мозги? Куда смотрела и что докладывала наша прославленная разведка? (…) Как так получилось, что на 5-й год войны враг не только вновь завоевал малое небо над линией фронта, но и растянул зону своего воздушного превосходства на глубину 150 и более километров за указанной линией?» - пишет Стрелков.

Он отметил, что Россия, имея преимущество в дальнобойной авиации и ракетах, не способна повторить успех Украины:

«Я помню, как открыто смеялись надо мной, когда я предрекал наш позорный и крайне тяжелый финал в сирийской авантюре. И такие же мои осторожные предостережения о том, что война с Украиной точно не будет легкой прогулкой… И что? Получилось даже на порядок хуже, чем я сам осмеливался предполагать».

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