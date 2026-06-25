Z-патриот Стрелков: Где были наши мозги? Куда смотрела наша разведка? 25.06.2026, 17:41

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Игорь Стрелков (Гиркин)

Для России все намного хуже, чем можно было предполагать.

Игорь Стрелков (Гиркин) прокомментировал недавний налет украинских БПЛА на Москву. Он назвал случившееся «опаснейшим симптомом» и спрогнозировал повторение 1917 года. Комментарий оккупанта был опубликовано 24 июня на его канале в Telegram.

«Это не просто «тревожный звоночек», а гораздо хуже - это опаснейший синдром. Поскольку означает, что мы не способны прикрыть стратегически важные объекты в самом защищенном городе страны», - написал Стрелков.

Он задался риторическим вопросом, что будет, когда вместе с дронами на Москву полетят украинские ракеты. А этот момент, уверен он, уже «не за горами».

Диверсант признал, что Украина сумела создать надежную и эффективную систему производства воздушной боевой техники. Российская ПВО не в состоянии ее подавить.

«Где были наши стратегические мозги? Куда смотрела и что докладывала наша прославленная разведка? (…) Как так получилось, что на 5-й год войны враг не только вновь завоевал малое небо над линией фронта, но и растянул зону своего воздушного превосходства на глубину 150 и более километров за указанной линией?» - пишет Стрелков.

Он отметил, что Россия, имея преимущество в дальнобойной авиации и ракетах, не способна повторить успех Украины:

«Я помню, как открыто смеялись надо мной, когда я предрекал наш позорный и крайне тяжелый финал в сирийской авантюре. И такие же мои осторожные предостережения о том, что война с Украиной точно не будет легкой прогулкой… И что? Получилось даже на порядок хуже, чем я сам осмеливался предполагать».

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