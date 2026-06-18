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Российские пропагандисты взвыли после удара дронов по Москве

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  • 18.06.2026, 13:41
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Российские пропагандисты взвыли после удара дронов по Москве

У Соловьева призвали сажать и пытать москвичей.

После самого масштабного налета дронов ВСУ на Москву Z-пропагандисты активизировали призывы к репрессиям против россиян. В частности, ведущий «Соловьев Live» Армен Гаспарян призвал открывать уголовные дела о госизмене против жителей Москвы, снимавших видео дроновой атаки, в результате которой был поражен нефтезавод в Капотне. Пропагандист сообщил, что увидел в «украинских» каналах около сотни видео из Москвы во время удара, и призвал силовиков с использованием системы распознавания лиц найти авторов этих роликов. По мнению Гаспаряна, таких людей — «никчемных ублюдков» и «добровольных помощников» ВСУ — нужно арестовывать и «раскалывать» на допросах.

«Какая-то шлюха подзаборная с накрашенными ресницами радостно что-то комментирует, какой-то гомосек по недоразумению еще не опущенный», — добавил пропагандист свое мнение об авторах видеозаписей. С призывом к лишению москвичей свободы за съемку и отправку видео с ударами по столице также выступил Владимир Соловьев. Он заявил, что «по прилету по Московской области вся лента [кадрами] забита». «Поэтому вот всех, которые отправляют, необходимо посадить в тюрьму. Притом публично. Сам факт публикации у этого блогера [Анатолия Шария] видео и фото является достаточным основанием, чтобы людей, которые эти фото-видео сделали и отправили, посадить в тюрьму», — сказал пропагандист.

Также Соловьев заявил, что москвичам не следует «истерить» во время ударов украинских дронов, и посоветовал тем, кто нервничает из-за налетов, покидать столицу. Также ведущий привел фразу советского диктатора Иосифа Сталина из приказа народного комиссара обороны СССР № 227 от 28 июля 1942 года: «Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять нашу Родину. <…> Паникеры и трусы должны истребляться на месте».

«Вот и все. Истерить не надо, думать надо», — заключил пропагандист.

По данным мэра Сергея Собянина, ночью и утром 18 июня «на подлете к Москве» было перехвачено 194 украинских дрона. По числу БПЛА это была самая масштабная атака на столицу с начала войны. В результате налета был поражен — второй раз за неделю — и загорелся нефтезавод в Капотне. Также обломки дронов упали на территории ТЦ «Садовод», одно из зданий получило повреждения, вспыхнул пожар. Фрагменты БПЛА повредили и кровлю ТЦ «Белая дача». Там также произошло возгорание.

В Подмосковье, по данным властей, ранения получили 17 человек, включая двоих детей.

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