Во время выхода Путина «к народу» охранник перед камерами назвал собравшихся массовкой 4 18.06.2026, 8:39

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И скомандовал выпускать ее.

Первое за полгода появление Владимира Путина перед общественностью не обошлось без конфуза, который показал, что встреча с народом — заранее срежиссированная постановка.

После приезда кремлевского диктатора в Казань его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов, и вместе они шли по площади, здороваясь с представителями общественности.

На видео, опубликованном изданием «Агентство», заметно: пока делегация спускается по ступеням Благовещенского собора, один из охранников Владимира Путина, обращаясь в рацию, называет собравшихся «массовкой» и призывает выпускать ее.

Владимир Путин и Рустам Минниханов продолжают якобы расслабленно общаться с собравшимися на площади, узнавая, откуда они приехали, но затем спешно уходят, не дослушав ответы.

Пауза с появлением в регионах России Владимира Путина является самой длительной за все время его нахождения на посту президента. В прошлый раз кремлевский диктатор путешествовал внутри России в ноябре 2025 года.

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