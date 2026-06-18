Опубликован новый рейтинг исторических памятников Беларуси 18.06.2026, 8:50

На первом месте — Лидский замок.

Аналитики мобильного оператора МТС изучили обезличенные данные своих абонентов и составили свежий топ-20 самых посещаемых достопримечательностей страны.

На первое место поднялся Лидский замок, став главным туристическим хитом этого года.

С начала года замок Гедимина в Лиде посетили более 19 тысяч уникальных абонентов МТС. Также в тройке лидеров по посещаемости оказались Мемориальный комплекс «Хатынь» (17 тысяч посетителей) и Коложская церковь (16 тысяч).

«Лучшую положительную динамику показали музей-усадьба Огинского, Коссовский дворец, Новогрудский замок и Троицкий костел в Гервятах. Самый же заметный сезонный рывок продемонстрировала Брестская крепость: в мае ее посетили в три раза больше пользователей, чем в январе», — сообщили в МТС.

Рейтинг достопримечательностей Беларуси 2026

Лидский замок (+1 позиция по сравнению с прошлым годом)

Мемориальный комплекс «Хатынь» (+4)

Борисоглебская (Коложская) церковь

Мемориальный комплекс «Курган Славы» (-3)

Каменецкая башня (+2)

Гомельский дворцово-парковый ансамбль (-1)

Собор Софии Премудрости Божией (+1)

Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» (+1)

Храм Архангела Михаила в Сынковичах (+3)

Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» (-6)

Музей-усадьба Огинского (+5)

Коссовский дворцово-парковый комплекс (+5)

Новогрудский замок (+5)

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» (-1)

Троицкий костел в Гервятах (+5)

Замковый комплекс «Мир» (-6)

Свято-Успенский Жировичский монастырь (-2)

Прилукский дворцово-парковый комплекс Чапских (+1)

Дворцово-парковый комплекс Монюшко (-5)

Ружанский дворцовый комплекс рода Сапег (+1)

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