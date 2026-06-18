Опубликован новый рейтинг исторических памятников Беларуси
- 18.06.2026, 8:50
На первом месте — Лидский замок.
Аналитики мобильного оператора МТС изучили обезличенные данные своих абонентов и составили свежий топ-20 самых посещаемых достопримечательностей страны.
На первое место поднялся Лидский замок, став главным туристическим хитом этого года.
С начала года замок Гедимина в Лиде посетили более 19 тысяч уникальных абонентов МТС. Также в тройке лидеров по посещаемости оказались Мемориальный комплекс «Хатынь» (17 тысяч посетителей) и Коложская церковь (16 тысяч).
«Лучшую положительную динамику показали музей-усадьба Огинского, Коссовский дворец, Новогрудский замок и Троицкий костел в Гервятах. Самый же заметный сезонный рывок продемонстрировала Брестская крепость: в мае ее посетили в три раза больше пользователей, чем в январе», — сообщили в МТС.
Рейтинг достопримечательностей Беларуси 2026
Лидский замок (+1 позиция по сравнению с прошлым годом)
Мемориальный комплекс «Хатынь» (+4)
Борисоглебская (Коложская) церковь
Мемориальный комплекс «Курган Славы» (-3)
Каменецкая башня (+2)
Гомельский дворцово-парковый ансамбль (-1)
Собор Софии Премудрости Божией (+1)
Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» (+1)
Храм Архангела Михаила в Сынковичах (+3)
Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» (-6)
Музей-усадьба Огинского (+5)
Коссовский дворцово-парковый комплекс (+5)
Новогрудский замок (+5)
Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» (-1)
Троицкий костел в Гервятах (+5)
Замковый комплекс «Мир» (-6)
Свято-Успенский Жировичский монастырь (-2)
Прилукский дворцово-парковый комплекс Чапских (+1)
Дворцово-парковый комплекс Монюшко (-5)
Ружанский дворцовый комплекс рода Сапег (+1)