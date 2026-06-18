Трамп подтвердил, что подписал соглашение с Ираном 18.06.2026, 8:41

Дональд Трамп

Подписание сопровождалось аплодисментами.

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что он подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на пост в Х на странице Белого дома.

«Она подписана», - сказал Трамп журналистам, покидая Версальский дворец после ужина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В комментарии Fox News представитель Белого дома сообщил, что фотография подписанного соглашения была отправлена Ирану и странам-посредникам, чтобы документ официально вступил в силу.

Позже Белый дом на странице в Х показал кадры, как Трамп подписал сделку. Документ был подписан в Версальском дворце в присутствии госсекретаря США Марко Рубио и президента Франции Эммануэля Макрона и не только. Подписание сопровождалось аплодисментами.

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