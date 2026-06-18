Bloomberg: Трамп попросит американские компании выпускать оружие в Украине 18.06.2026, 9:42

Встреча G7 во Франции стала серьезным успехом для Киева.

Президент США Дональд Трамп попросит американские оборонные компании производить оружие по лицензии в Европе и Украине.

Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ходом переговоров. «Они хотели бы иметь такую возможность, мы рассмотрим этот вопрос», - заявил Трамп на саммите «Большой семерки» во Франции.

Издание отметило, что Украине нужны средства противовоздушной обороны, в частности, ракеты-перехватчики для уничтожения российских баллистических ракет, которые могут производить только США.

Источники издания отметили, что, учитывая, что США потратили много запасов в ходе войны против Ирана, теперь нужно время для наращивания производства, поэтому Трамп заявил союзникам, что рассмотрит возможность лицензирования.

«Конкретные лицензии будут подробно обсуждаться между участвующими странами. Это предполагает предоставление американскими компаниями всеобъемлющих лицензий европейским производителям», - сказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Мы все сталкиваемся с проблемой недостаточного производства – и это можно компенсировать предоставлением лицензий компаниям, обладающим необходимыми производственными мощностями. К ним относятся как европейские, так и украинские компании», - акцентировал Мерц.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Трамп «настаивал на мобилизации американской оборонной промышленности и потенциала для поставок такого оборудования».

Издание отметило, что США производят некоторые виды оружия по лицензии за рубежом, например, ракеты Patriot в Германии, но, как правило, тщательно оберегают свои лицензионные соглашения из-за проблем с интеллектуальной собственностью и цепочками поставок.

США продолжают поставлять Украине средства ПВО, оплачиваемые Европой и Канадой через программу PURL, несмотря на опасения, что запасы могут сократиться.

Относительно встречи G7 во Франции издание отметило, что она стала неожиданным успехом для Украины.

«Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Трампом, и все союзники, включая США, подписали позитивное совместное заявление. Трамп даже выразил готовность усилить санкции против Москвы», - отметили журналисты в материале.

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