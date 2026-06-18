ВСУ взяли в плен правнука Брежнева 18.06.2026, 10:17

Коллаж: informator.ua

45‑летний мужчина прошлой осенью ушел на войну сапером.

Антон Милаев приходится названыным внуком дочери генсека ЦК КПСС Галине Брежневой — она воспитывала его как родного.

По данным «Базы», 45‑летний мужчина прошлой осенью ушел на войну сапером в составе российских войск и уже в ноябре перестал выходить на связь с родными.

Как рассказала редакции его мать Ирина Кузнецова, через несколько месяцев пришла весть — сын находится в плену в Херсонской области.

Ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали «замглавы МВД ДНР» генерала Александра Шептуру.

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