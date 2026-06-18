Стало известно, какие монеты будут принимать банки в Беларуси 18.06.2026, 10:42

Вводятся новые требования по приему поврежденных монет.

Нацбанк расширил перечень поврежденных монет, которые банки должны принимать к обмену. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Теперь обмену подлежат монеты, которые утратили часть — например, сточенные или с надпилами, сквозными отверстиями и следами удаления металла. Главное условие — чтобы по ним можно было однозначно определить номинал и то, что это белорусская монета.

Банки также должны будут принимать монеты, разделенные на части — кольцо и сердцевину, если сохранились обе части. Обменяют и обратно соединенные монеты, даже если стороны, изображения или надписи на них совмещены неправильно. Раньше такие монеты считались неплатежными и обмену не подлежали.

В Нацбанке уточнили, что, как и прежде, обменивать можно монеты с незначительными повреждениями: потертостями, мелкими царапинами, потемнениями, отсутствием блеска, изменениями формы и размеров, искажениями изображений и надписей, а также следами воздействия температуры, коррозии или агрессивных сред.

Изменения вступят в силу с момента опубликования постановления — пока оно не опубликовано.

Кроме того, регулятор конкретизировал требования к воспроизведению изображений белорусских банкнот — теперь их можно размещать только на одной стороне бумаги. Размер копии должен быть меньше 75% или больше 125% размера настоящей банкноты.

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