Матч ЧМ-2026 завершился результатом, которого не было 60 лет 18.06.2026, 11:42

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Сборная Англии провела эффектный поединок.

Сборная Англии по футболу провела эффектный поединок против Хорватии на старте чемпионата мира 2026 года, который в эти дни проходит в США, Канаде и Мексике. Подопечные немецкого тренера Томаса Тухеля в результативном матче разобрались с другим представителем Европы на мундиале, забив четыре гола – 4:2.

Как информирует аналитическая компания Opta на своей странице в социальной сети Х , это первый случай с 1966 года, когда британцы выиграли матч мирового первенства с таким счетом. Предыдущий раз такое событие произошло в скандальном финале домашнего для англичан первенства, где их соперниками были немцы.

Тогда Англия отпраздновала единственный свой триумф на чемпионатах мира, а главным эпизодом встречи на «Уэмбли» стал победный гол форварда хозяев Джеффри Херста. После его удара мяч от перекладины отскочил на линию ворот, а советский лайнсмен Тофик Бахрамов просигнализировал о взятии ворот.

Отметим, что в игре с хорватами капитан сборной Англии Харри Кейн в пятый раз забил с пенальти на чемпионатах мира. Это наибольшее количество голов с «точки» в истории.

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