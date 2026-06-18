Москву атаковала украинская ракета «Барс»
- 18.06.2026, 12:08
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Что известно об этой разработке.
Второй удар подряд по Московскому НПЗ привёл к масштабным пожарам. На фото и видео из России увидели и ракету-дрон «Барс».
«Телеграф» рассказал, что известно о «Барсе».
Впервые о ракете-дроне «Барс» сообщил в 2024 году министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин. Перечисляя средства поражения этого класса, тогда ещё нового, он назвал и «Барс». Это частная разработка. Известно, что дальность полёта составляет примерно 700–800 км, а размах крыла — около 2 метров. Масса боевой части оценивается в 50–100 кг.
Заметим, что категория «ракета-дрон» могла быть выбрана из-за бюрократических особенностей, в частности для ускорения принятия разработки на вооружение.