МИД Израиля вызвал посла Беларуси из-за «мерзких» слов Лукашенко
- 18.06.2026, 12:18
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Диктатор отметился антисемитским заявлением.
МИД Израиля вызвал посла Беларуси Юрия Ярошевича из-за слов Лукашенко, сравнившего израильские бомбардировки сектора Газа с Холокостом. Заявление МИД еврейского государства опубликовано в соцсети Х.
Ведомство напомнило, что ужасы холокоста совершались в том числе на территории Беларуси. Высказывания Лукашенко МИД Израиля назвал неприемлемыми и вызывающими «глубокую тревогу».
«Любое сравнение между холокостом еврейского народа и справедливой войной Израиля против терроризма должно быть безоговорочно отвергнуто. Не менее ужасающим является возрождение мерзких, устаревших антисемитских заговоров, которые давно должны были стать достоянием истории», — говорится в заявлении.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, МИД Израиля резко ответил на слова Лукашенко о Холокосте.