«Москва все-таки падет. И не на пляже в Крыму» 18.06.2026, 12:21

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Роберт Бровди «Мадяр»

«Мадяр» показал знаковое фото после масштабной атаки на столицу России.

Украинские воинские подразделения провели очередную масштабную атаку на объекты в России, в частности на инфраструктуру в районе Москвы. Удары были нанесены по нефтеперерабатывающему сектору, который обеспечивает военную машину РФ.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадяр» опубликовал символическое фото и прокомментировал результаты операции. Публикация появилась в его Telegram-канале.

По словам военного, в течение последнего месяца украинские силы уже в третий раз нанесли массированный удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. К операции были привлечены подразделения Сил беспилотных систем, в частности «Птицы Мадяра», а также другие подразделения во взаимодействии с Силами специальных операций, Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки.

Как отмечается, атаки были направлены на объекты топливно-энергетического комплекса и военно-промышленного комплекса России, которые являются ключевыми источниками финансирования и обеспечения войны против Украины. Кроме того, среди приоритетных целей называются системы противовоздушной обороны и живая сила противника.

«Москва все-таки падет. И не на пляже в Крыму. Кремль это осознает — неприкосновенных или недосягаемых зон становится все меньше. Рецепт борща от Волелюбной Украинской Птицы: яростный, но прагматичный скрининг и деструкция вражеской инфраструктуры ТЭК и ВПК, как источников финансирования и обеспечения войны против Матушки, уничтожение ПВО, утилизация живой силы противника», — отметил «Мадяр».

Отдельно в заявлении упоминается историческая параллель с 1812 годом, когда Москва горела во время наполеоновской кампании. «Мадяр» провел сравнение с нынешним периодом, намекая на 2026 год как на точку, к которой может быть «закреплен результат».

«И да, до 14–18 сентября, казалось бы, успеть закрепить результат, учитывая историю: 1812 против 2026, когда Москва горела и когда вновь будет закреплена власть выборами», — отметил он.

Он также подчеркнул, что украинские силы действуют, обладая моральным преимуществом в войне.

«Конвейер возмездия работает», — добавил командующий СБС.

Напомним, утром 18 июня украинские беспилотники нанесли новую серию ударов по Москве. Целью удара по столице страны-агрессора стал крупный нефтеперерабатывающий завод. В результате атаки вспыхнул мощный пожар.

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