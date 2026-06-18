Назван ключевой критерий продолжительности жизни
- 18.06.2026, 12:47
Наследственные факторы влияют не только на внешность.
Ученые сделали вывод, что продолжительность жизни во многом определяется наследственностью, а изменить влияние генетических факторов практически невозможно.
Об этом сообщает портал Science.
Исследователи изучили данные о здоровье и сроках жизни большого числа людей и установили, что генетика играет одну из главных ролей в определении продолжительности жизни.
Наследственные факторы влияют не только на внешность, но и на риск развития заболеваний, темпы старения и способность организма противостоять нагрузкам. Таким образом, часть особенностей будущего здоровья и возможной продолжительности жизни формируется еще до рождения и задает определенные пределы долголетия.
Несмотря на результаты исследования, ученые подчеркивают, что генетика не определяет все. Большое значение по-прежнему имеют образ жизни, питание, физическая активность, стресс и качество сна.
При этом даже самые полезные привычки не могут полностью изменить наследственные особенности организма. Человек способен улучшить свое здоровье и повысить качество жизни, однако максимальный потенциал продолжительности жизни во многом зависит от генетических факторов.
Споры о том, что сильнее влияет на продолжительность жизни — наследственность или образ жизни, идут уже много лет.
Ранее ученые считали, что главными факторами долголетия являются питание, физическая активность и отказ от вредных привычек. Однако новые исследования показывают, что генетика может иметь гораздо большее значение, чем предполагалось.
Именно гены во многом влияют на:
предрасположенность к болезням сердца и сосудов;
вероятность развития диабета;
особенности работы иммунитета;
скорость старения клеток.
Хотя повлиять на собственную генетику невозможно, ученые отмечают: наследственность не определяет судьбу человека полностью.
Даже при наличии генетической предрасположенности к заболеваниям риски можно снизить с помощью профилактики, здорового образа жизни и своевременной диагностики. Поэтому врачи советуют регулярно следить за состоянием здоровья и выявлять возможные проблемы на ранних этапах.