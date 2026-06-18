Назван ключевой критерий продолжительности жизни 18.06.2026, 12:47

Наследственные факторы влияют не только на внешность.

Ученые сделали вывод, что продолжительность жизни во многом определяется наследственностью, а изменить влияние генетических факторов практически невозможно.

Об этом сообщает портал Science.

Исследователи изучили данные о здоровье и сроках жизни большого числа людей и установили, что генетика играет одну из главных ролей в определении продолжительности жизни.

Наследственные факторы влияют не только на внешность, но и на риск развития заболеваний, темпы старения и способность организма противостоять нагрузкам. Таким образом, часть особенностей будущего здоровья и возможной продолжительности жизни формируется еще до рождения и задает определенные пределы долголетия.

Несмотря на результаты исследования, ученые подчеркивают, что генетика не определяет все. Большое значение по-прежнему имеют образ жизни, питание, физическая активность, стресс и качество сна.

При этом даже самые полезные привычки не могут полностью изменить наследственные особенности организма. Человек способен улучшить свое здоровье и повысить качество жизни, однако максимальный потенциал продолжительности жизни во многом зависит от генетических факторов.

Споры о том, что сильнее влияет на продолжительность жизни — наследственность или образ жизни, идут уже много лет.

Ранее ученые считали, что главными факторами долголетия являются питание, физическая активность и отказ от вредных привычек. Однако новые исследования показывают, что генетика может иметь гораздо большее значение, чем предполагалось.

Именно гены во многом влияют на:

предрасположенность к болезням сердца и сосудов;

вероятность развития диабета;

особенности работы иммунитета;

скорость старения клеток.

Хотя повлиять на собственную генетику невозможно, ученые отмечают: наследственность не определяет судьбу человека полностью.

Даже при наличии генетической предрасположенности к заболеваниям риски можно снизить с помощью профилактики, здорового образа жизни и своевременной диагностики. Поэтому врачи советуют регулярно следить за состоянием здоровья и выявлять возможные проблемы на ранних этапах.

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