«Россиянам нужно отрезвить Путина, иначе Москва будет гореть» 2 18.06.2026, 13:10

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Владимир Зеленский

Зеленский сделал новое заявление после массированной атаки на столицу РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россиянам следует оказать влияние на главу Кремля Владимира Путина, если они не хотят дальнейших последствий войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам.

Что сказал Зеленский

Президент подчеркнул, что Украина продолжает реагировать на российские атаки и не собирается мириться с ударами по своей территории.

По словам Зеленского, несмотря на усиленную систему противовоздушной обороны вокруг российской столицы, Украина способна отвечать на действия агрессора.

«Мы говорили, что будем их доставать. Если Путин не хочет заканчивать эту войну, хочет продолжать, мы тихо сидеть не будем, будем отвечать», - сказал президент.

Он также напомнил о российском ударе по Киево-Печерской лавре и заявил, что Украина готовит ответ.

Москва почувствует последствия войны

Президент подчеркнул, что Украина не стремилась к войне и не хочет ее продолжения. В то же время он отметил, что Россия также понесет последствия собственной агрессии.

«Но если будет гореть Украина, будет гореть и ваша Москва», - заявил Зеленский.

Он добавил, что сейчас настало время завершить войну и положить конец российской агрессии.

Отдельно Зеленский обратился к гражданам РФ. По его мнению, россияне также должны оказывать влияние на собственное руководство.

«Поэтому, на мой взгляд, нужно давить на Путина всем. Украинцы должны давить, абсолютно все европейцы, американцы, ну и русским пора уже опомниться и давить на своего лидера», - сказал он.

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