Российских школьников начали массово загонять в ПТУ 2 18.06.2026, 13:54

1,230

иллюстративное фото isoconsulting.ru

После требования Путина заполнить заводы рабочими.

Российские школы резко усложнили девятиклассникам переход в старшие классы и стали массово отправлять учеников в техникумы и колледжи после требования Владимира Путина решить проблему дефицита кадров на заводах. О наличии проблемы «Известиям» рассказали родители школьников. По их словам, к обучению в старшей школе теперь допускаются только ученики с высокими оценками, а на одно место в десятом классе нередко претендуют трое–пятеро ребят.

«Средний балл аттестата должен быть 4,5, результаты ОГЭ — не ниже пятерки. Исключение только для русского языка — здесь допускается четверка. Также обязательно участие ребенка в олимпиадах», — отметила мать ученика одной из московских школ. Другая собеседница издания сообщила, что в школе им предложили два варианта: пересдать экзамены осенью, если оценки окажутся недостаточно хорошими, или сразу поступить в колледж. «Сейчас в аттестате троек нет, а за ОГЭ получены две четверки, но тревога все равно остается. Считаю, что возможность учиться в десятом классе должна быть у всех желающих», — подчеркнула женщина.

Еще одна родительница рассказала, что ей не удалось отстоять право детей продолжить обучение в школе. По ее словам, учителя убедили подростков, что у них будут проблемы с экзаменами и им лучше поступить в колледж. При этом рассчитывать на бюджетное место в колледже детям не приходится, поскольку у них невысокий средний балл аттестата. «Я добросовестный налогоплательщик, но мои дети не могут получить бесплатное образование. Мне придется платить за двоих в колледже и за старшую в институте», — сказала женщина.

Согласно закону «Об образовании», школьники не могут быть лишены права на обучение в старших классах после получения свидетельства о неполном среднем образовании. Если они не прошли отбор для обучения в профильном десятом классе, им должны предоставить возможность учиться в обычном. Однако таких классов в школах не хватает, поясняют «Известия». В результате нередки случаи, когда в школе пять–шесть девятых классов, а десятых остается всего два, отметила председатель комитета по образованию и науке союза «Родительская палата» Оксана Падалко.

Одновременно с ужесточением отбора учеников в старшую школу в России начало расти число поступающих в колледжи и техникумы. По данным Минпросвещения, 2025 год стал рекордным — 63% девятиклассников были вынуждены получать среднее профессиональное образование (СПО) вместо обучения в старшей школе. Для сравнения: пять лет назад в систему СПО уходили порядка 43% девятиклассников. В то же время, по словам Падалко, число бюджетных мест в колледжах не увеличилось, что привело к обострению конкуренции за них. При этом стоимость обучения в таких учебных заведениях сопоставима с ценой обучения в региональном вузе и может достигать 150–200 тыс. руб. в год.

Путин еще в 2024 году поставил перед правительством задачу подготовить до 2028 года около 1 млн специалистов рабочих профессий, чтобы решить проблему дефицита кадров в промышленности. Помимо этого, он заявил о необходимости модернизировать материальную и техническую базу колледжей и техникумов, а также подстроить систему профессионального образования под запросы рынка труда.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com