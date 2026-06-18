Зеленский заинтриговал заявлением об украинской антибаллистике 18.06.2026, 14:15

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Владимир Зеленский

Будет важное событие.

Сегодня, 18 июня, будет «очень важное событие» на пути создания общей с европейскими партнерами антибаллистической системы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам.

Зеленский поблагодарил Германию и других европейских партнеров за помощь, которую они подготовили к сегодняшнему «Рамштайну», и отметил, что в планах - обсуждение «нашей европейской противоракетной системы».

«Сегодня у нас должно состояться очень важное событие, когда немецкие представители смогут поделиться с украинцами тем, что нам нужно, а мы поделимся тем, что нужно им, для того чтобы сделать первый шаг к будущей противоракетной системе», - сказал президент.

Напомним, страны G7 и США по итогам саммита 16 июня договорились выдать лицензии, которые позволят производить в Украине не только системы ПВО, но и дальнобойное оружие.

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