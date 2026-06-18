Зеленский заинтриговал заявлением об украинской антибаллистике
- 18.06.2026, 14:15
- 1,134
Будет важное событие.
Сегодня, 18 июня, будет «очень важное событие» на пути создания общей с европейскими партнерами антибаллистической системы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам.
Зеленский поблагодарил Германию и других европейских партнеров за помощь, которую они подготовили к сегодняшнему «Рамштайну», и отметил, что в планах - обсуждение «нашей европейской противоракетной системы».
«Сегодня у нас должно состояться очень важное событие, когда немецкие представители смогут поделиться с украинцами тем, что нам нужно, а мы поделимся тем, что нужно им, для того чтобы сделать первый шаг к будущей противоракетной системе», - сказал президент.
Напомним, страны G7 и США по итогам саммита 16 июня договорились выдать лицензии, которые позволят производить в Украине не только системы ПВО, но и дальнобойное оружие.