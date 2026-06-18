Малгожата Госевска: Лукашенко использует политзаключенных как заложников 2 18.06.2026, 15:01

Малгожата Госевска

Репрессивная система в Беларуси продолжает работать.

Глава делегации Европейского парламента по связям с Беларусью, бывший вице-маршалек польского Сейма Малгожата Госевска выступила на сессии Европарламента.

Ее выступлению предшествовала речь белорусского журналиста и представителя польского меньшинства в Беларуси Анджея Почобута.

В своем выступлении польский политик заявила, что авторитарные режимы используют политзаключенных как заложников и инструмент давления на Запад. По ее словам, каждое освобождение узников режима — это победа человечности, но нельзя забывать, что репрессивная система в Беларуси продолжает работать и приносить новые жертвы.

Сайт Charter97.org приводит фрагмент выступления Малгожаты Госевской:

— Авторитарные режимы обращаются с политическими заключенными как с заложниками. Лукашенко тоже использует их как инструмент давления, шантажа и переговоров с Западом.

Каждое освобождение — это победа человечности, но оно не должно заслонять тот факт, что система репрессий продолжает работать и приносит новые жертвы.

Помните, что репрессии в Беларуси не являются изолированными. Они являются частью более широкого авторитарного механизма, известного также по многолетним действиям Кремля: уничтожение независимых СМИ, запугивание гражданского общества, инструментальное использование судов, использование политических заключенных как инструмента давления.

Защита прав человека, по словам Малгожаты Госевской, требует последовательности.

— Независимо от того, происходят ли нарушения в Беларуси, России, Грузии или в государствах-членах Европейского союза.

Как сказал Анджей, естественно, что журналист должен быть на свободе и говорить о правде, о том, что он видит, что фиксирует.

Сегодняшнее присутствие Анджея — это свидетельство мужества, которое режим не смог сломить. Анджея невозможно сломить. Это также обязательство говорить от имени тех, кто сегодня не может говорить здесь сам. Для меня лично было честью выдвинуть кандидатуру Анджея Почобута на премию Сахарова. Анджей, мы приветствуем тебя на свободе и приветствуем тебя в Европейском парламенте.

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