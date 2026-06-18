Опубликовано эпические видео взрывов в Москве

Опубликовано эпические видео взрывов в Москве2
- 18.06.2026, 15:30
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В небо на Московском НПЗ поднимается огромный огненный гриб.
В сеть попали впечатляющие видео взрывов на Московском нефтеперерабатывающем заводе 18 июня. На опубликованных видео видно, как в результате взрыва образовался огромный столб дыма, а крышка резервуара взлетела высоко в воздух, а затем упала.
Этот момент породил множество мемов и шуток в сети. Видео опубликовал в своем Telegram-канале руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Что известно
На видео видно, как в небо после взрыва на Московском НПЗ поднимается огромный огненный гриб. Вместе с ним в воздух взлетела крышка резервуара, напоминающая сбоку НЛО.
«Москва запускает НЛО?» – в шутку написал Петр Андрющенко.
Мемы вокруг атаки на Московский НПЗ
Напомним несколько мемов, которые заполонили социальные сети после взрывов на Московском НПЗ. Пользователи сети активно реагируют на видео пожаров и столбов дыма над российской столицей 18 июня.
Что предшествовало
Утром 18 июня украинские беспилотники нанесли новую серию ударов по Москве. Целью удара по столице страны-агрессора стал крупный нефтеперерабатывающий завод. На месте прилета вспыхнул мощный пожар.
Так, в результате атаки загорелись как минимум два резервуара. Очевидцы опубликовали в сети видео, на которых видно масштабное возгорание на территории предприятия.
Атака осуществлялась волнами, начиная примерно с 4:30 утра. Московские власти утверждают, что по состоянию на 6:40 утра на подлете к столице страны-агрессора и над ее территорией силами ПВО якобы было сбито не менее 43 беспилотников.