Украинский дрон спровоцировал мощную детонацию боекомплекта российского «Града» 7.08.2026, 2:16

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Видеофакт.

Операторы ударных беспилотников 63-й отдельной механизированной бригады уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» с полным боекомплектом на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка обнаружила заряженную РСЗО, которая находилась в лесистой местности и готовилась к обстрелу позиций Сил обороны. После этого украинские пилоты направили к цели ударные дроны.

Один из атакующих беспилотников попал непосредственно в боевую часть реактивной системы, вследствие чего произошла мощная детонация боекомплекта.

Также на обнародованных кадрах видно, что техника находилась без личного состава, что свидетельствует о том, что российские военные, заметив украинские дроны, оставили ее и сбежали.

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