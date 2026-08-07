Соучредитель архитектурной студии Zrobim architects рассказал о планах на будущее 15 7.08.2026, 1:06

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АНДРЕЙ МАКОВСКИЙ

ФОТО: REALT.ONLINER.BY

Недавно он вышел из СИЗО.

Соучредитель архитектурной студии ZROBIM architects Андрей Маковский (Андрусь Bezdar), который накануне опубликовал видео на свободе, 6 августа записал новый ролик, в котором рассказал об уголовном деле за неуплату налогов и о планах на будущее, передает «Зеркало».

«На данный момент у нас погашен ущерб, который нам предъявили (По данным ДФР, за период с 2021 по 2025 год сумма неучтенной наличности компании составила более 6 млн долларов, — Прим. Ред.). Мы свою вину, конечно, признали. Мы раскаялись. Я бы вообще советовал всем, кто хочет там уклониться от уплаты налогов, например, как-то где-то недоплатить, в моменте заработать больше. Поверьте, это не перекрывает те риски и те проблемы, которые могут у вас возникнуть в дальнейшем. Поэтому, исходя из собственного опыта, я бы очень советовал не пытаться как-то там обмануть, обойти. Лучше спать спокойно, работать в легальном поле», — сказал Андрей Маковский.

Он добавил, что пока его не было архитектурное бюро работало «на удивление продуктивно»: компания оптимизировалась, уменьшила свои затраты. Маковский отметил, что хочет остаться в Беларуси и развивать свое дело дальше.

«Я, наверное, сделал свой выбор уже давно. Я хочу остаться в Беларуси. Здесь есть возможности для реализации потенциала моего и в целом нашей компании. Я люблю эту страну и хочу расти и развиваться здесь», — заявил бизнесмен.

Напомним, «Зеркало» сообщило об обысках и задержаниях в ZROBIM architects 9 апреля, ссылаясь на два не связанных между собой источника. Тогда, по нашей информации, были задержаны десятки сотрудников, включая Андрея Маковского.

Что стало поводом для визита силовиков, позже рассказал в сюжете телеканала СТВ начальник отдела ДФР КГК по Минской области и Минску Сергей Петровский.

По версии ДФР, ZROBIM architects скрывала значительную часть своих доходов. Как утверждалось в сюжете, руководство договаривалось с заказчиками об оплате услуг наличными или криптовалютой через биржи, не зарегистрированные в Беларуси.

Также силовики заявили о действовавшей масштабной схеме выплаты зарплат в конвертах.

По данным ДФР, за период с 2021 по 2025 год сумма неучтенной наличности составила более 6 млн долларов.

4 июня на странице предпринимателя появился пост со словами: «Привет из СИЗО! Платите налоги полностью, ребята!» Многие пользователи усомнились, что автором публикации является сам Маковский.

На следующий день в аккаунте появилось объяснение от его супруги.

«Предыдущая ветка вызвала бурю обсуждений, поэтому нужно объясниться. Всем привет! Я жена Андрея, и его аккаунт веду я, пока он отсутствует», — говорилось в посте.

17 июня Андрей Маковский опубликовал новое сообщение в Threads, где поблагодарил за поддержку и рассказал о работе своих компаний.

«Спасибо всем, кто написал мне слова поддержки! Держусь, обе мои компании ZROBIM architects и Nomad Houses продолжают работать, как и раньше», — написал Маковский.

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