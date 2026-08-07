Китай окружил пустыню деревьями 19 7.08.2026, 4:58

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Спустя несколько лет она начала поглощать больше CO₂.

В 2024 году была закончена зеленая полоса из деревьев длиной 3046 км на южной окраине пустыни Такла-Макан в Китае. Этот барьер высаживали десятилетиями, пишет Indian Defence Review.

А в январе 2026 года в журнале PNAS было опубликовано исследование о результатах проекта. Выяснилось, что окраина пустыни Такла-Макан, где теперь растет рукотворный лес, поглощают из атмосферы больше углекислого газа, чем выделяет пустыня. Хотя зеленый пояс был создан для защиты дорог, ферм и населенных пунктов от наступающих дюн, а не для поглощения углерода. Но теперь уровень CO2 над пустыней снизился с 416 частей на миллион в сухой сезон до 413 частей на миллион в сезон дождей, что напрямую коррелирует с площадью высаженной полосы.

«Кольцо Такла-Макан – один из наиболее наглядных результатов китайской программы создания защитных лесополос в трех северных регионах, запущенной в 1978 году», - говорится в статье.

В рамках программы посадили миллиарды деревьев в засушливых северных регионах для замедления опустынивания. Этот процесс, в свою очередь, ускорился после масштабного преобразования земель под сельское хозяйство и расширения городов после 1950-х годов. В рамках программы площадь лесов по всей стране выросла с 10% от общей площади Китая в 1949 году до более чем 25% сегодня.

По словам соавтора исследования профессора Юк Юнга, было впервые обнаружено, что вмешательство человека может эффективно усилить поглощение углерода даже в самых экстремальных засушливых ландшафтах. "Это демонстрирует потенциал превращения пустыни в поглотитель углерода и остановку опустынивания", – сказал он.

Долгосрочное выживание зеленого пояса в значительной степени зависит от доступа к воде, а не только от сезонных осадков. Годовое количество осадков на большей части бассейна реки Такла-Макан слишком мало для поддержания растительности без активной поддержки.

Но Китай планирует продолжить работы по посадке и восстановлению вдоль периметра, включая отвод паводковых вод для восстановления тополевых лесов на северной окраине.

Пустыня Такла-Макан занимает площадь около 337 000 квадратных километров. Более 95% ее поверхности покрыто подвижными песками. Окруженная высокими горами, которые большую часть года блокируют влажный воздух, эта пустыня долгое время считалась биологической пустотой. В ее глубине почти ничего не растет.

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