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РФ атаковала немецкое грузовое судно в Черном море

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  • 7.08.2026, 3:31
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РФ атаковала немецкое грузовое судно в Черном море
Фото: Reuters

На борту возник пожар.

Во время атаки РФ в Черном море серьезные повреждения получило немецкое сухогрузное судно Emil. Об этом сообщает DW со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, 5 августа балкер Emil был атакован несколькими российскими беспилотниками недалеко от Одессы — примерно в 39 км от порта.

В результате ударов на судне вышли из строя несколько технических систем, из-за чего оно утратило возможность маневрировать. После атаки на борту также возник пожар. Во время эвакуации экипажа по судну ударил еще один российский беспилотник.

Судно Emil ходит под флагом Либерии, однако принадлежит немецкой судоходной компании из Гамбурга Johann MK Blumenthal.

Кроме того, в результате атаки был поврежден еще один сухогруз — Mera Queen, перевозивший зерно под флагом Гвинеи-Бисау.

В Минобороны РФ подтвердили удары по двум гражданским судам, утверждая, что они перевозили «военную технику» для украинской армии.

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