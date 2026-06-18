Компания с белорусскими корнями возглавила рейтинг прорывных европейских стартапов 1 18.06.2026, 15:24

Этим приложением пользуются миллионы.

Компания Flo заняла первое место в рейтинге Sifted Consumer 100. В него включают прорывные европейские потребительские стартапы.

Как пишет Office Life, при составлении рейтинга учитывали и количественные показатели, включая историю и скорость привлечения инвестиций, силу инвесторов, рост числа сотрудников и потребительскую активность, в том числе показатели в магазинах приложений, рейтинги, посещаемость сайта, поисковый интерес и упоминания в социальных сетях.

В итоге, по мнению Sifted, приложению с белорусскими корнями удалось из нишевого продукта перейти в статус привычной нормы жизни для миллионов.

По словам финансового директора Flo Health Тамары Орловой, сегодня у приложения — более 81 млн ежемесячных пользователей.

В релизе также сделан акцент на безопасность данных. Напомним, в августе 2025-го Flo Health согласилась урегулировать потенциально многомиллиардный судебный процесс в США, в рамках которого ее сервис для женского здоровья обвиняли в незаконной передаче персональных данных. Недавно на приложение также пожаловались в Нидерландах, заявив, что оно собирает крайне чувствительную информацию о здоровье женщин — от менструального трекера до методов контрацепции, а затем эти данные попадают к рекламодателям. Представители компании все эти обвинения отрицают, подчеркивая, что «доверие, защита, права на неприкосновенность частной жизни и свободы пользователей имеют для Flo первостепенное значение».

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