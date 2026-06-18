В скором времени по России полетят рои умных ракет Ruta 18.06.2026, 15:56

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Боевой ИИ успешно испытали на дронах.

Оборонные технологические компании Shield AI и Destinus провели успешные испытания по интеграции боевого искусственного интеллекта Hivemind на дроны различных типов. В результате была подтверждена возможность автономного управления беспилотниками в полете и перенос автоматизированных роевых возможностей на крылатые ракеты Ruta.

Как пишет Defense Express, испытания проходили в три этапа.

Отмечается, что первый этап предусматривал двухмесячные работы по интеграции боевого ИИ Hivemind на дроны Hornet от Destinus и проведение полётов, во время которых дрон самостоятельно обновлял свой маршрут.

В ходе второго этапа был создан полноценный разведывательно-ударный контур, в котором к дронам Hornet присоединились разведывательные БПЛА V-BAT, которые были протестированы в Украине. Он выполнял роль ретранслятора связи и передачи данных о миссиях на ударные дроны.

Кроме того, как отмечают в компании, дрон Hornet в версии Block 2 может работать как дрон-перехватчик, что открывает возможности для создания автономного роя, способного уничтожать цели на земле и в воздухе.

В ходе третьего этапа, как заявляют разработчики, была отработана вся последовательность выполнения миссии – автономное планирование с помощью наземной станции управления, следование рельефу местности и обновление данных о цели непосредственно в полете, выполнение маневров и т. д.

«На следующем этапе эти возможности будут перенесены на платформу Ruta (о крылатой ракете) от Destinus в Украине, что позволит осуществлять скоординированные ударные действия между V-BAT и несколькими системами Ruta», – отмечается в пресс-релизе Shield AI.

В то же время аналитики подчеркнули, что компании достаточно быстро, в течение нескольких месяцев, прошли три предыдущих этапа, что свидетельствует о реализации полноценных автоматизированных роевых возможностей, которые теперь можно перенести на крылатые ракеты Ruta.

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