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Сербия выделит 2 миллиона евро для поддержки энергетики Украины

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  • 9.08.2026, 0:30
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Сербия выделит 2 миллиона евро для поддержки энергетики Украины

Сербия также присоединится к восстановлению одного из пострадавших городов Украины.

Об этом стало известно по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом.

Во время встречи Зеленский рассказал премьеру Сербии о последствиях российских ракетно-дроновых ударов, в том числе очередной массированной атаки минувшей ночью.

Стороны подробно обсудили общие экономические и логистические проекты – развитие Дунайского коридора и укрепление связей между Украиной, Западными Балканами и Евросоюзом.

Отдельной темой стала подготовка Украины к этой зиме. Зеленский поблагодарил Сербию за решение выделить 2 миллиона евро в поддержку украинской энергетики.

Кроме того, стороны говорили об участии Сербии в восстановлении Украины. По словам президента, Белград готов приобщиться к возобновлению одного из пострадавших украинских городов.

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