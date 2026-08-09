Сербия выделит 2 миллиона евро для поддержки энергетики Украины 1 9.08.2026, 0:30

1,542

Сербия также присоединится к восстановлению одного из пострадавших городов Украины.

Об этом стало известно по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом.

Во время встречи Зеленский рассказал премьеру Сербии о последствиях российских ракетно-дроновых ударов, в том числе очередной массированной атаки минувшей ночью.

Стороны подробно обсудили общие экономические и логистические проекты – развитие Дунайского коридора и укрепление связей между Украиной, Западными Балканами и Евросоюзом.

Отдельной темой стала подготовка Украины к этой зиме. Зеленский поблагодарил Сербию за решение выделить 2 миллиона евро в поддержку украинской энергетики.

Кроме того, стороны говорили об участии Сербии в восстановлении Украины. По словам президента, Белград готов приобщиться к возобновлению одного из пострадавших украинских городов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com