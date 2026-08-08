Украина приобрела у Турции 70 ракет ATACMS 8 8.08.2026, 20:40

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Об этом говорится в документах Госдепартамента США.

Украина приобрела у Турции 70 баллистических ракет M39 ATACMS, 12 пусковых установок M270 MLRS и десятки тысяч кассетных боеприпасов. Передача американского вооружения должна быть согласована в США в рамках процедуры реэкспорта.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США, обнародованном в официальном протоколе работы Конгресса США за 6 августа 2026 года.

Согласно сообщению, поставки будут осуществляться через турецкие, болгарские и американские оборонные и логистические компании, имеющие соответствующие экспортные разрешения.

В перечень вооружения, которое планируют передать Украине, вошли:

- 12 реактивных систем залпового огня M270 MLRS;

- 70 баллистических ракет M39 ATACMS;

- 2524 неуправляемых 227-мм реактивных снаряда M26 с кассетными боевыми частями DPICM;

- 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов M509A1 калибра 203 мм для самоходных орудий 2С7 «Пион».

В Государственном департаменте США заявили, что готовы разрешить передачу, поскольку она отвечает целям американской политики в сфере помощи в области безопасности.

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