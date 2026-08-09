Военный эксперт предупредил о планах Кремля 1 9.08.2026, 2:00

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Он объяснил, как противостоять новой угрозе.

Известный украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко согласился с предположением, что в России проведут мобилизацию.

Александр Коваленко рассказал о мобилизационных возможностях России:

- За месяц без каких-то проблем они могут мобилизовать до 100 тыс. Их мобилизационная система им как раз позволяет мобилизовать от 80 до 100 тыс. в месяц. Если российское военно-политическое командование ставит перед собой цель удержание тех территорий Украины, которые они захватили, а также продолжение ползущего наступления в том же темпе, что сейчас в Донецкой области, то им нужно на 2026-й и 2027 год мобилизовать как минимум 500 тыс. Возможность такое количество мобилизовать у них есть.

Коваленко объяснил, что Украине нужно делать в контексте проведения мобилизации в РФ:

- В этом случае я бы не отвечал количеством на количество. Этот метод нас может завести в никуда. Наш ответ должен иметь техническую и технологическую компоненту, соответственно должна произойти переориентация, возможно, даже полностью на понимание того, что Россия воюет именно пехотой, поэтому мы должны ориентироваться на тактического уровня решениях на то, чтобы противодействовать большому количеству человеческого ресурса противника.

- На самом деле у России достаточно баллистического оружия, чтобы продолжать тот террор, который мы видели в июне, в июле, потому что у России есть производство, и оно не останавливается, а только масштабируется. На сегодня Россия производит три единицы готовой продукции баллистических ракет в день. Соответственно в месяц Россия имеет 90-100 ракет только за счет производства. И это только в одной категории, - сообщил эксперт.

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