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В центре Минска встретили бобра

  • 18.06.2026, 15:37
В центре Минска встретили бобра

Как он туда попал?

Кадры с бобром в центре Минска снял пользователь Threads под ником medzvezhija_lapa. Животное грызло палку недалеко от впадения Немиги в Свислочь.

Некоторые комментаторы высказали предположение, что это выдра или ондатра, но большинство согласилось с тем, что на кадрах именно бобр.

Удивление пользователей соцсети вызвал сам факт того, что животное добралось до центра города. Бобры редко посещают населенные пункты или покидают обжитые места и уходят от своих плотин, которыми перегораживают водоемы.

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