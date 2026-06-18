Фицо хочет организовать прямую линию связи между Украиной и РФ 2 18.06.2026, 16:05

Роберт Фицо

Фото: European Council

Премьер Словакии выступит с этой идеей на заседании Европейского совета.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет предложить ЕС организовать прямую линию связи между Украиной и Россией.

Об этом сообщает издание aktuality.sk.

Как сообщает издание, Фицо сегодня перед заседанием Европейского совета впервые лично встретится с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

Он также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о будущем отношений между странами.

«Я предполагаю, что мы в первую очередь будем говорить о процессе вступления Украины в Европейский Союз», - сказал Фицо.

Премьер Словакии заявил, что не видит причин, по которым он не должен поддержать совместное коммюнике по итогам саммита, касающееся Украины.

На заседании Европейского совета Фицо хочет предложить налаживание прямой линии связи между Россией и Украиной.

Он подчеркнул, что если у Украины не будет перспектив после окончания войны, «мы можем стать свидетелями огромного роста организованной преступности».

Фицо также отметил, что никогда не отрицал интерес Украины к членству в ЕС.

«Правительство, которое я возглавляю, не будет поддерживать никаких сокращений или исключений, а также вариантов обхода регулярного вступления в Европейский Союз. Украина должна выполнить все условия», - подчеркнул он.

Словацкий премьер также добавил, что ЕС не способен играть решающую роль в переговорах о мире в Украине.

Он повторил, что необходима замена на посту верховного представителя ЕС а по иностранным делам и политике безопасности, который занимает Кая Каллас.

Фицо также считает большой ошибкой отклонение кандидатуры бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на роль переговорщика от Европы в мирных переговорах по Украине.

«Переговорщиком может быть человек, знакомый с обеими сторонами», - отметил он, добавив, что работа Шредера в регионе хорошо известна, и эту идею нужно пересмотреть.

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