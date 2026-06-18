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Белорусских игроков в настольный теннис допустили к международным соревнованиям

  • 18.06.2026, 17:09
Белорусских игроков в настольный теннис допустили к международным соревнованиям

Решение не распространяется на спортсменов из России.

Международная федерация настольного тенниса сняла все ограничения с выступлений белорусов, сказано в сообщении спортивной организации.

Напомним, в мае Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с белорусских спортсменов. К этим рекомендациям уже прислушался ряд спортивных организаций, в том числе Международная федерация настольного тенниса. На очередном заседании ее исполнительный совет одобрил участие белорусских спортсменов под национальным флагом и с государственным гимном.

В комментарии отмечается, что решение распространяется исключительно на обладателей белорусских паспортов и не касается россиян.

Решение вступит в силу 28 июля.

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