Житель Гомеля напал на милиционера
- 18.06.2026, 17:44
Он якобы был пьян.
Двух гомельчан задержали сотрудники милиции якобы за распитие спиртных напитков у дома на улице Жемчужной, говорится в сообщении городской прокуратуры.
При посадке в служебный автомобиль один из задержанных якобы попытался ударить милиционера ногой, но тот среагировал и увернулся. Чуть позже, на крыльце Новобелицкого РОВД, куда его доставили, гомельчанин якобы сделал подножку сотруднику милиции, от чего тот упал и повредил колено.
За нахождение в общественном месте в состоянии опьянения, а также за оскорбления в адрес милиционеров мужчина оказался в изоляторе на восемь суток и оштрафован на 20 базовых величин.
Также суд Новобелицкого района признал гомельчанина виновным в «насилии и угрозе насилием в отношении сотрудников правоохранительных органов. Он приговорен к двум с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Также он должен выплатить упавшему на крыльце сотруднику компенсацию морального вреда в размере 300 рублей.