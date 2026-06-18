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Житель Гомеля напал на милиционера

  • 18.06.2026, 17:44
Житель Гомеля напал на милиционера
Иллюстрационное фото

Он якобы был пьян.

Двух гомельчан задержали сотрудники милиции якобы за распитие спиртных напитков у дома на улице Жемчужной, говорится в сообщении городской прокуратуры.

При посадке в служебный автомобиль один из задержанных якобы попытался ударить милиционера ногой, но тот среагировал и увернулся. Чуть позже, на крыльце Новобелицкого РОВД, куда его доставили, гомельчанин якобы сделал подножку сотруднику милиции, от чего тот упал и повредил колено.

За нахождение в общественном месте в состоянии опьянения, а также за оскорбления в адрес милиционеров мужчина оказался в изоляторе на восемь суток и оштрафован на 20 базовых величин.

Также суд Новобелицкого района признал гомельчанина виновным в «насилии и угрозе насилием в отношении сотрудников правоохранительных органов. Он приговорен к двум с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Также он должен выплатить упавшему на крыльце сотруднику компенсацию морального вреда в размере 300 рублей.

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